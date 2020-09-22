Россиянин поджег машину с годовалой дочерью после ссоры с женой

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Мужчина облил бензином машину, в которой сидела его годовалая дочь, и поджег ее после ссоры с женой. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел 18 сентября в Воронеже. На почве ревности между 35-летними супругами возникла ссора. В пылу гнева мужчина взял годовалую дочь, ушел с ней в гараж и посадил на заднее сидение машины. Затем он облил автомобиль бензином, сел в салон и поджег его.

Женщина успела открыть дверь машины и вытащить ребенка. Мужчина выбрался самостоятельно. Девочка получила ожоги первой степени. Ее доставили в больницу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его могут привлечь к ответственности по статье «Покушение на убийство», пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что россиянин умышленно устроил пожар в квартире, из которой ему недавно пришлось съехать. Ночью подозреваемый облил входную дверь жидкостью для розжига и поджег ее. В результате пожара, который проник в квартиру, погибла находившаяся внутри 43-летняя женщина.