РАН разъяснил ситуацию с опасными ядерными реакциями на Чернобыльской АЭС

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Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) прокомментировал появившиеся сообщения о том, что на Чернобыльской АЭС замечен рост числа нейтронов. Авторы этой информации пытаются привлечь внимание к явлениям, которые уже давно известны. Об этом говорится в опубликованном на сайте ИБРАЭ РАН заявлении.

Институт пояснил, что наличие реакций деления с выделением нейтронов является характерным для отработанного ядерного топлива. Потоки нейтронов наблюдаются в любом хранилище ядерного топлива, поскольку в нем происходит спонтанное деление.

Также ИБРАЭ РАН обращает внимание на то, что до того, как ситуация на ЧАЭС потребует вмешательства, может пройти еще много лет. Такой вывод следует из статьи с информацией об опасности. При этом институт РАН подчеркнул, что наблюдаемые явления с выделение нейтронов «известны уже давно», передаёт «ТАСС».

Напомним, ранее стало известно о статье в научном журнале Science. В ней утверждалось, что в разрушенном энергоблоке Чернобыльской АЭС зафиксированы представляющие опасность ядерные реакции. Потенциальная угроза якобы связана с урановой массой, которая захоронена под защитной конструкцией. Об этом читайте в нашем материале.