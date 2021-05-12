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Чернобыльская АЭС: ученые зафиксировали опасные ядерные реакции под изоляционными сооружениями станции

Антон Мельников
12 мая, 2021 20:33
2 мин
Антон Мельников
12 мая, 2021 20:33
2 мин
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/globallookpress
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/globallookpress

На Чернобыльской АЭС обнаружены ядерные реакции, которые происходят под «Новым безопасным конфайнментом» (он же «Новая защитная оболочка» - конструкция, которая укрыла предыдущий саркофаг). Потенциальную угрозу несет урановая масса, которая была захоронена под защитной конструкцией. Ученые пытаются определить, остановятся ли ядерные реакции самостоятельно, или потребуется принятие срочных мер. Об этом исследователи сообщили в статье, которая была опубликована в научном журнале Science.

По словам сотрудника Института проблем безопасности атомных электростанций (ИБРАЭ) Анатолия Дорошенко, датчики зафиксировали рост числа нейтронов. Это может указывать на то, что под конструкцией протекают реакции ядерного деления.

Ученые не исключают, что под изоляционными сооружениями могла произойти новая авария. В тоже время, скорость роста числа нейтронов невелика и, прежде чем реализуется худший сценарий, может пройти не один год. За этот период специалисты планируют разработать меры по противодействию возможной угрозе, передаёт Lenta.ru.

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