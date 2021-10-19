Рамзан Кадыров поздравил семерых получивших краповые береты после махинаций претендентов из Чечни
Семь человек от Чечни получили краповые береты в ходе резонансных испытаний в учебном центре «Тамбукан». Бойцов поздравил глава региона Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что участники испытаний проходили подготовку: физическую, огневую, тактико-специальную, горную, инженерную и военно-медицинскую. Самым сложным этапом мероприятия чеченский лидер назвал двенадцатикилометровый марш-бросок в полном боевом снаряжении.
По итогам краповые береты получили семеро росгвардейцев. Среди них командир ОМОНа управления Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев, командир группы быстрого реагирования СОБР «Терек» управления Росгвардии по Чечне Сайди Лорсанкаев, а также представители полка «Север» и батальона «Юг».
После недавних испытаний в Чечне стало 43 краповика, констатировал Кадыров. Об этом пишет News.ru.
Ранее сообщалось, что во время того самого марш-броска кандидатов из Чечни подвозили на автомобилях, в то время, как русские коллеги самостоятельно проходили испытание. Возник конфликт, который в Росгвардии всячески отрицают. Среди тех, кто нечестно проходили соревнования, был двоюродный брат Кадырова Абдул-Керим.