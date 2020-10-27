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Ракета с ядерным двигателем способна доставить космонавтов на Марс за 3 месяца
27 октября, 2020 07:57
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фото: Pixabay
Инженеры американской компании разработали концепцию нового ядерного двигателя, который может произвести революцию в освоении космоса.
Разработчики считают, что ракеты на химическом топливе заменят носители с ядерными двигателями. При этом новый двигатель будет безопаснее, надежнее и эффективнее своих предшественников.
Использование ядерного двигателя позволит уменьшить время полета на Марс, сократив его с 6 месяцев до 3, пишет «Naked Science».
Ранее группа ученых из Политехнического университета в Турине выяснила, что долгое нахождение в космосе ускоряет старение сердца и ухудшает устойчивость к физическим нагрузкам.
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