Ракета с ядерным двигателем способна доставить космонавтов на Марс за 3 месяца

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Инженеры американской компании разработали концепцию нового ядерного двигателя, который может произвести революцию в освоении космоса.

Разработчики считают, что ракеты на химическом топливе заменят носители с ядерными двигателями. При этом новый двигатель будет безопаснее, надежнее и эффективнее своих предшественников.

Использование ядерного двигателя позволит уменьшить время полета на Марс, сократив его с 6 месяцев до 3, пишет «Naked Science».

Ранее группа ученых из Политехнического университета в Турине выяснила, что долгое нахождение в космосе ускоряет старение сердца и ухудшает устойчивость к физическим нагрузкам.