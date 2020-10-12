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Космос ускоряет старение сердца и приводит к потере костной массы

Дмитрий Байков
12 октября, 2020 08:38
2 мин
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фото: Flickr

Группа ученых из Политехнического университета в Турине выяснила, что долгое нахождение в космосе ускоряет старение сердца и ухудшает устойчивость к физическим нагрузкам. Результаты исследования опубликованы в журнале Npj Microgravity.

Жизнь в условиях невесомости требует меньших физических нагрузок, сердце теряет приспособленность к стрессу и быстрее стареет. Также долгое нахождение в космосе приводит к потере костной и мышечной массы и проблемам с координацией.

Исследователи считают, что физические нагрузки должны оставаться частью распорядка космонавтов, даже когда они живут в условиях невесомости, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что российский экипаж попытался устранить утечку воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции. Однако давление в протекающем отсеке продолжает снижаться.

Российские космонавты попытались с помощью скотча заклеить микроотверстие. Однако сегодня выяснилось, что воздух продолжает убывать.

темы
космос
ученые
космонавты
сердце
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