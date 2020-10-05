Дырочку на МКС пытались заклеить скотчем – не помогло. Другие варианты есть?

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Российский экипаж попытался устранить утечку воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции. Однако давление в протекающем отсеке продолжает снижаться.

Как стало известно из переговоров космонавтов с диспетчерами, давление в отсеке продолжает снижаться. По мнению специалистов, резиновые уплотнители в стыковочном узле со временем могли износиться и начать пропускать воздух.

Российские космонавты попытались с помощью скотча заклеить микроотверстие. Однако сегодня выяснилось, что воздух продолжает убывать, сообщает телеграм–канал «RT».

Модуль «Звезда» состоит из четырех отсеков, три из которых герметичны, а один, в котором размещена объединенная двигательная установка, остается не герметичным.