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Дырочку могут и не найти: на МКС ищут место утечки воздуха
1 октября, 2020 12:56
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фото: Pixabay
Зону поиска места утечки воздуха на МКС удалось локализовать, точное место ищут в переходном отсеке модуля «Звезда» с помощью ультразвукового прибора. Об этом сообщил руководитель полёта российского сегмента космической станции.
Модуль «Звезда» состоит из четырех отсеков, три из которых герметичны, а один, в котором размещена объединенная двигательная установка, остается не герметичным.
Руководитель полёта российского сегмента МКС сообщил экипажу, что утечка воздуха «безумно малая», а отверстие, возможно, не найдут.
Утечка не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа, сообщает телеграм – канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что Россия в апреле и сентябре 2021 года запустит к МКС два новых модуля.
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