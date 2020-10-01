Дырочку могут и не найти: на МКС ищут место утечки воздуха

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Зону поиска места утечки воздуха на МКС удалось локализовать, точное место ищут в переходном отсеке модуля «Звезда» с помощью ультразвукового прибора. Об этом сообщил руководитель полёта российского сегмента космической станции.

Модуль «Звезда» состоит из четырех отсеков, три из которых герметичны, а один, в котором размещена объединенная двигательная установка, остается не герметичным.

Руководитель полёта российского сегмента МКС сообщил экипажу, что утечка воздуха «безумно малая», а отверстие, возможно, не найдут.

Утечка не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа, сообщает телеграм – канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что Россия в апреле и сентябре 2021 года запустит к МКС два новых модуля.