Названа дата отправки на МКС российского модуля с туалетом на борту

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Россия в апреле и сентябре 2021 года запустит к Международной космической станции (МКС) два новых модуля.

«Наука» отправится к МКС 20 апреля, «Причал» - 14 сентября. Отправка модулей состоится впервые за последние 11 лет. Первоначально запустить модуль планировалось в мае 2020 года.

«Науку» начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2013 году в ходе тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Было принято решение вернуть модуль на доработку.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, а также регенерировать воду из урины. Кроме того, «Наука» предоставит космонавтам второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, первый в истории Международной космической станции (МКС) экипаж, состоящий только из россиян, отправится к ней 1 апреля 2021 года.

Полет состоится на корабле «Союз МС-18». До этого полностью российский экипаж в составе Сергея Залетина и Александра Калери отправился на орбитальную станцию «Мир» в апреле 2000 года. К МКС только российские экипажи не летали.