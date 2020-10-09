Радужные флаги на административных зданиях в Москве оценили в 30 суток ареста

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В Москве арестовали участника Pussy Riot Александра Софеева за акцию с радужными ЛГБТ-флагами в день рождения президента России Владимира Путина.

Мещанский районный суд признал Софеева виновным в повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и приговорил к аресту на 30 суток, передаёт Znak.com.

Напомним, 7 октября, в день рождения Путина, Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях государственных органов в Москве. Флаги появились на зданиях ФСБ, Администрации Президента, Верховном суде, Министерстве культуры, ОВД по району Басманный и на Лубянке. Выбор мест активисты объяснили тем, что это «самые главные символы российской государственности».