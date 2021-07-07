Ради 100 тысяч рублей Моргенштерн готов добраться до Верховного суда
Сегодня Московский городской суд признал законным решение Зюзинского районного суда, назначившего скандальному рэперу Моргенштерну административный штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах «Розовое вино 2» и «Family». Однако артист с данным мнением вновь не согласился и намерен дойти вплоть до Верховного суда. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин.
Он подчеркнул, что сегодня, 7 июля, суд рассмотрел часть документов стороны защиты, «подтверждающих» невиновность Моргенштерна и приобщил их к материалам дела.
«Мы будем обжаловать, тем более что есть прогресс… Из 10 ходатайств хотя бы одно было удовлетворено. Это вселяет надежду на то, что, когда дойдём до Верховного суда, дело будет рассмотрено по закону», – цитирует Жорина РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что дело о пропаганде наркотиков против журналиста и блогера Юрия Дудя вновь поступило в суд. Ему грозит штраф в размере 1,5 миллионов рублей за интервью с Моргенштерном и блогером Ивангаем.