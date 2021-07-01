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Дело о пропаганде наркотиков против Юрия Дудя вновь поступило в суд
1 июля, 2021 13:42
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Блогеру Юрию Дудю вновь придётся нервничать — административное дело против него о пропаганде наркотиков снова попало в Зюзинский суд.
Известно, что 18 июня судья вернула полицейским протокол в отношении журналиста. Информация об этом была опубликована в картотеке дел суда, однако причина возврата материалов тогда не указывалась.
Как оказалось, дело было возвращено правоохранителям на доработку. Когда состоится рассмотрение, пока не сообщается.
Напомним, на журналиста пожаловалась Лига безопасного интернета. Организацию смутило два выпуска Дудя — с рэпером Моргентшерном и блогером Ивангаем. В них эксперты выявили пропаганду наркотиков. Журналисту грозит штраф в размере 1,5 миллионов рублей, передаёт РИА Новости.
Вопрос по теме:
Вы согласны с мнением Лиги безопасного интернета, что журналист и блогер Юрий Дудь занимается пропагандой наркотиков?
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