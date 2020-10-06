Ради ректора МГИМО не стали менять закон. Анатолий Торкунов уйдет в отставку

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Ректор МГИМО Анатолий Торкунов уйдет в отставку в связи с достижением предельного срока пребывания в должности - 70 лет. Источник в МИД заявил, что менять закон под него не планируется, как раньше это было сделано для ректоров МГУ и СПбГУ Виктора Садовничего и Николая Кропачева.

Уход Торкунова подтвердил федеральный чиновник. Ректор занимал должность почти 30 лет.

Источник РБК рассказал, что Торкунов может занять почетную должность президента вуза.

В мае в России приняли закон, по которому предельный возраст ректоров был повышен до 70 лет. Время пребывания на посту ограничили тремя сроками.

В отдельных случаях срок пребывания мог быть продлен. Этими отдельными случаями стали ректоры СПбГУ и МГУ. Осенью 2019 года был подписан закон, снимающий ограничения на пребывание ректоров этих вузов в должности.