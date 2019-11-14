Ради ректоров МГУ и СПбГУ изменят закон «Об образовании»

Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента принять поправки в закон для ректоров МГУ и СПбГУ Виктора Садовничего и Николая Кропачева. Они позволят президенту России Владимиру Путину продлевать их полномочия более двух раз.

Среди авторов поправок - лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Депутаты предложили внести изменения в закон «Об образовании в РФ».

Инициатива устанавливает возможность президента неограниченное количество продлевать полномочия ректоров, передает телеканал «360». Сейчас глава государства имеет право дважды назначать ректоров на срок до 5 лет после достижения ими 65-летнего возраста.

Ранее в России составили рейтинг вузов, выпускники которых имеют самые большие зарплаты. На втором месте расположился МГУ.

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