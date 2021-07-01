Работодатели теперь будут отчитываться о вакцинации своих сотрудников
Работодатели в Москве до 15 июля должны предоставить сведения о получении вакцины от коронавируса сотрудников с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и московского правительства.
Представленные сведения будут проверять с использованием государственных информационных систем и ресурсов.
Иммунизация в обязательном порядке касается сотрудников таких сфер, как торговля, бытовые услуги, общественное питание, транспорт и прочих. Также поставить вакцину должны сотрудники, контактирующие с детьми, а также ряд чиновников.
До 15 августа в таких организациях двумя компонентами препарата от COVID-19 должно быть привито как минимум 60% сотрудников, до 15 июля они должны иметь хотя бы первый компонент вакцины, сообщает РИА «Новости».
Тем временем, в Роспотребнадзоре составили рекомендации для тех, кто привился от коронавируса. Там посоветовали отказаться в первые три дня от сауны, физических нагрузок и алкогольных напитков.