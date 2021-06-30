Роспотребнадзор запретил пить привитым россиянам
В Роспотребнадзоре составили рекомендации для тех, кто привился от коронавируса.
Так, при симптомах, которые похоже на грипп (когда повышается температура тела) можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства. В ведомстве назвали такие симптомы нормальными, посоветовав при этом отказаться в первые три дня от сауны, физических нагрузок и алкогольных напитков.
По данным Роспотребнадзора, полноценный ответ на введение вакцины со стороны иммунной системы человека будет формироваться 35-42 дня, поэтому после получения укола от COVID-19 в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности и не заразиться коронавирусом.
В ведомстве напомнили об обязательном ношении защитной маски, соблюдении социальной дистанции и правилах личной гигиены, сообщает РИА «Новости».