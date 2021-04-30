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Работающего в деле о штабах Навального адвоката задержали. Другая защитница успела уехать

Лилия Караева
30 апреля, 2021 08:30
1 мин
Лилия Караева
30 апреля, 2021 08:30
1 мин
Иван Павлов (посередине)
Team29.org

В Москве задержан адвокат и глава правозащитного проекта «Команда 29» Иван Павлов. Он выступал на стороне защиты во многих резонансных делах, в частности, по ситуации с обвиняемым в госизмене журналистом Иваном Сафроновым, подозреваемой в шпионаже топ-менеджером «Интер РАО» Карине Цуркан и в разбирательстве против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом).

Перед задержанием у Павлова прошли обыски. О случившемся сообщил РБК адвокат Евгений Смирнов.

Защитника к нему не допускают. «Только передал оперативник, что он задержан. Больше ничего не известно», - сказал он.

Другая адвокат Валерия Ветошкина, работающая в деле ФБК о признании фонда экстремистской организацией, сообщила, что успела уехать из Москвы.

Накануне сообщалось, что сеть штабов оппозиционера Алексея Навального закрывается.

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Москва
Адвокат
Иван Сафронов
Задержание
Иван Павлов
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