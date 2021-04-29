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«Король умер»: сети штабов Алексея Навального больше нет

Лилия Караева
29 апреля, 2021 10:52
1 мин
Лилия Караева
29 апреля, 2021 10:52
1 мин
Алексей Навальный
Global Look Press

Штабы Алексея Навального в регионах закрываются. С официальным объявлением о закрытии сети сообщил Леонид Волков - соратник оппозиционера Алексея Навального.

Он написал в своем Telegram: «Нет больше сети штабов Навального...». Волков отметил, что расследованиями и митингами займутся «сильные и самостоятельные политические организации».

«Король умер — да здравствует король! Вся наша адская работа в эти четыре года — и вся ваша поддержка — были не зря. Мы с вами посеяли по всей России семена свободы, они дадут всходы, они прорастут», - уверен соратник Навального.

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ТЕГИ
Оппозиция
Закрытие
Леонид Волков
Алексея Навальный
Штабы
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