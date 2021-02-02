Общество

Следователи обвинили в развращении несовершеннолетних и распространении порнографии экс-исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева.

По версии следствия, в 2019 году Гнедышев заводил «левые» аккаунты в социальных сетях и начинал писать школьницам. В основном, экс-чиновник вел беседы эротического характера.

«Вел беседы сексуальной направленности и развращающего характера с тремя несовершеннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом», – сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

Суд решил поместить экс-чиновника архангельского правительства под домашний арест. Поначалу Гнедышев признавал свою вину, однако в последующих допросах решил не отвечать на обвинения.

Ранее сообщалось, что Гнедышева задержали прямо в здании местного правительства, в его кабинете провели обыск, всю необходимую технику изъяли.