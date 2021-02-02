Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Работавшего с детьми архангельского чиновника обвиняют в развращении школьниц

Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 11:57
2 мин
Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 11:57
2 мин
region29.ru
region29.ru

Следователи обвинили в развращении несовершеннолетних и распространении порнографии экс-исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева.

По версии следствия, в 2019 году Гнедышев заводил «левые» аккаунты в социальных сетях и начинал писать школьницам. В основном, экс-чиновник вел беседы эротического характера.

«Вел беседы сексуальной направленности и развращающего характера с тремя несовершеннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом», – сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

Суд решил поместить экс-чиновника архангельского правительства под домашний арест. Поначалу Гнедышев признавал свою вину, однако в последующих допросах решил не отвечать на обвинения.

Ранее сообщалось, что Гнедышева задержали прямо в здании местного правительства, в его кабинете провели обыск, всю необходимую технику изъяли.

Поделиться
ТЕГИ
дети
образование
уголовное дело
Архангельская область
Министр
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!