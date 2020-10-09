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Архангельского почти министра образования подозревают в педофилии и изготовлении порно

Дмитрий Байков
9 октября, 2020 14:42
1 мин
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фото: Pixabay

В Архангельской области задержан исполняющий обязанности министра образования Юрий Гнедышев. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Чиновник подозревается в совершении развратных действий, педофилии, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Гнедышев был задержан в здании правительства региона. В кабинете и.о. министра образования проведен обыск, изъяты телефоны, системный блок, электронные носители, пишет «РИА Новости».

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила меры по контролю за педофилами.

Кузнецова предложила создать всероссийский реестр педофилов после трагедии, которая произошла в Рыбинске. Омбудсмен считает, что необходимо вести пожизненный административный надзор за гражданами, совершившими преступления против детей.

темы
Россия
общество
образование
Архангельская область
педофилия
министр
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