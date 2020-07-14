Рабочие устроили массовую драку на стройке в Москве

Общество

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В районе Северное Чертаново в Москве рабочие устроили драку на стройке. Конфликт, предположительно, начался из-за невыплаты зарплат.

Драка произошла на Балаклавском проспекте. Рабочие брали в руки кирпичи, каски, лопаты и начинали нападать друг на друга. Некоторые оставались в стороне, наблюдая за происходящим.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, есть пострадавшие. За медицинской помощью обратился один строитель.

Накануне рабочие, занятые при строительстве завода для «Газпрома» в Амурской области, разгромили офис компании-подрядчика. Они объяснили поступок невыплатой зарплат.