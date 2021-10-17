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QR-код набирает обороты: еще один регион вводит ограничения
17 октября, 2021 16:20
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Красноярский край с 1 ноября вводит QR-код для допуска жителей на объекты культуры и спортивные мероприятия.
Об этом сообщили власти региона, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Четвертая волна в России набирает обороты. За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 34 303 человек. Это максимум за весь период пандемии в стране. Причем случаи заболевания зафиксированы во всех 85 регионах России.
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