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Российские полицейские «обезвредили» бабушку - нарушительницу режима самоизоляции
17 октября, 2021 15:41
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Flickr
В Стерлитамаке полицейские вытащили из автобуса и повалили на землю пенсионерку. Бабушка нарушила правила самоизоляции, введенные в Башкортостане из-за ситуации с коронавирусом.
Сотрудники полиции вывели из автобуса пожилую женщину 1956 года рождения за нарушение режима самоизоляции. Непонятно почему, но пенсионерка оказалась на земле. Очевидцы просили правоохранителей отпустить бабушку, убеждая их, что она не преступник, сообщает телеграм-канал Readovka.
Согласно режиму самоизоляции, введенному в республике для людей старше 65 лет, пенсионерка не имела права выходить из дома более чем на 100 метров. Эпидемиологическая ситуация в Башкирии остается сложной.
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