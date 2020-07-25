Пять человек погибли и еще шестеро пострадали в серьезной аварии в Дагестане

Общество

Фото: Mos.ru

В Дагестане произошло серьёзное ДТП, в результатае которого пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщает пресс-службе минздрава региона.

По имеющимся данным, несколько машин столкнулись в Хасавюртовском районе. Один из пострадавших находится в реанимации. Остальные — в отделении травматологии, они получили травмы различной степени тяжести.

Что послужило приичной аварии пока неизвестно.

Накануне в Алтайском крае пожарная машина врезалась в проходящий поезд прямо на переезде. В результате аварии водитель автомобиля погиб, еще три человека пострадали.