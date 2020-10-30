Путина «пнули»: Минкульт обругали за поддержку спектакля с намеком на изгнание президента

Kremlin.ru

Осенью в Москве дебютирует спектакль «Сказка о шамане». Министерство культуры России раскритиковали за поддержку постановки - депутат Мосгордумы Андрей Медведев увидел в ней «намек на изгнание» президента России Владимира Путина.

Речь идет о «кукольном документальном спектакле про Александра Габышева» «Театра.Doc». В описании на сайте театра говорится: «В один день он выходит из дома и отправляется в путешествие к великой цели, а уже на пути встречает союзников и борется с препятствиями».

У спектакля открытый финал, поскольку в реальной жизни «развязка ещё не наступила».

Спектакль поставлен при поддержке Минкульта. Он упоминается на афише.

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев считает, что спектаклем «в Родину плюнули. Президента пнули», пишет издание Infox.

Напомним, летом 2019 года шаман Александр Габышев пешком направился из Иркутска в Москву для изгнания Путина. Его задержали, признали невменяемым и поместили в психоневрологический диспансер. В июле 2020 года Габышева выписали из больницы.