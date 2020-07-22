Признанного опасным для окружающих шамана Габышева выписали из психбольницы

Общество

Якутия.Инфо

Якутского шамана Александра Габышева выписали из психоневрологического диспансера. В мае его признали опасным для окружающих и для него самого и принудительно поместили в медучреждение.

Повторная комиссия приняла решение, что содержать Габышева в диспансере нет необходимости. Это подтвердила психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная 21 июля.

О результатах сообщил юрист правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. Он отметил, что выписка Габышева - результат общественной поддержки и широкого освещения его истории в СМИ. Лечение Габышева могло длиться сколько угодно, тем более суд не ограничивал срок терапии, написал о в Facebook.

Напомним, весной 2019 года Габышев пошел пешком из Якутска в Москву для «изгнания Путина». Его задержали по дороге, против Габышева завели несколько уголовных дел. В декабре 2019 года он повторил попытку, но его почти сразу задержали. 12 мая шамана доставили в Якутский психоневрологический диспансер.