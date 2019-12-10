Задержан повторно шедший «изногять Путина» шаман Габышев
Шамана Александра Габышева и его соратников задержали в Якутии на второй день после возобновления похода в Москву. Он планировал изгнать президента России Владимира Путина из Кремля.
О задержании сообщил координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. К задержанию Габышева привлекли несколько экипажей полиции, передает ТАСС.
Габышев направился в Москву 8 декабря. Первый раз Габышева задержали на пути в столицу в сентябре. Он проходит по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и находится под подпиской о невыезде. В октябре экспертиза установила, что мужчина невменяем.
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