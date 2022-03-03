Путин: Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин
Президент России Владимир Путин и оперативные члены Совбеза России почтили минутой молчания память погибших при проведении специальной военной операции на Украине.
Путин, говоря о героических поступках российских военных, сказал, что он русский по национальности человек. Однако, когда видишь примеры героизма, хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин...».
Путин присвоил звание Героя России офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову. Он стал первым официально погибшим на Украине из числа военнослужащих Минобороны РФ.
Получив тяжелое ранение, Гаджимагомедов сражался до последнего патрона и подорвал себя и окруживших его боевиков гранатой, сообщает телеграм-канал Readovka.
«Выживший» по-русски: «похороненный» командир СОБРа оказался жив.