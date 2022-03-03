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«Выживший» по-русски: «похороненный» командир СОБРа оказался жив
3 марта, 2022 20:46
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Фото скриншот из видео
Командир СОБРа по Кемеровской области полковник Константин Огия, которого считали погибшим, оказался жив.
Информация о его гибели во время военной спецоперации появилась два дня назад. Его уже мысленно похоронили.
Сегодня выяснилось, что полковник был в составе колонны, которая попала в засаду. Машина командира СОБРа подорвалась, несколько человек погибли.
Жене полковника по ошибке сообщили, что он умер. Однако Огий и ещё 5 его подчинённых вступили в бой и смогли вырваться из засады. Местный житель помог выйти им из окружения.
От больницы полковник отказался, сейчас он продолжает находиться на передовой, сообщает телеграм-канал «112».
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