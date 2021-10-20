Путин разочарован близкими людьми и друзьями. Они обещали привиться и не прививаются
Президент России Владимир Путин на совещании, где обсуждалось введение нерабочих дней, высказал недовольство в адрес близких людей и друзей. Они обещали вакцинироваться, но не делают это.
Путин до своей вакцинации спрашивал близких и однокурсников, привились ли они. Те обещали вакцинироваться после него.
«Вот я привился. Спрашиваю: привился? - нет! - Почему? - Ну не знаю, подожду пока», - пересказал Путин диалог с ними.
Он отметил, что это «люди с хорошим образованием, с научными степенями». «Ну вот просто я не понимаю, что происходит!» - сказал президент.
Президент добавил: чтобы пройти пандемию, надо вакцинироваться или переболеть. «Ну лучше вакцинироваться», - сказал президент. Его цитирует Telegram-канал Пул № 3.
20 октября Путин объявил режим нерабочих дней. Россияне останутся дома с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Потери для экономики от нерабочих дней составят 60 млрд рублей.