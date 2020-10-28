Фото: bestlj.ru

Заболевшие коронавирусом в легкой форме пациенты, а также те, кто находится на амбулаторном лечении, получат лекарства от COVID-19 бесплатно. Об этом заявил сегодня президент страны Владимир Путин. На эти цели правительство выделит регионам свыше пяти миллиардов рублей.

Глава государства попросил не затягивать решение этого вопроса и направить средства из федерального бюджета в ближайшее время. Кроме того, на борьбу с новой коронавирусной инфекцией субъекты получат дополнительные 10 миллиардов рублей. Эта сумма пойдет на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ), тестирования, усовершенствование техники и материальной составляющей поликлиник, а также транспортное обслуживание нуждающихся. Путин подчеркнул, что деньги из федерального бюджета должны быть потрачены только на вышеперечисленные направления.

Президент отметил, что если в регионах возникает необходимость разворачивать дополнительные койки, значит, это необходимо делать без промедления, предварительно обсудив вопрос с экспертами из министерства здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова отчиталась о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекций. По ее словам, регионы оказались в критическом положении.