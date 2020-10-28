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Зампредседателя правительства Татьяна Голикова отчиталась о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией. По ее словам, регионы оказались в критическом положении. В скором времени ковидных пациентов попросту негде будет размещать.

Сложнее всего сейчас приходится поликлиникам в 16 регионах России, где занятость коек достигла отметки в 90%. Еще труднее пяти субъектам страны – 95% мест в медучреждениях уже заполнено больными COVID-19. Голикова отмечает, что в остальных регионах дела обстоят не лучше. Например, в 46-ти доля свободных коек ниже среднероссийского уровня.

В целом, в настоящее время из числа развернутых в стране коек для пациентов с коронавирусом – порядка 223,1 тысячи – осталось свободно лишь 19,1%. Вице-премьер добавила, что 123 тысячи коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Липецке ввели постельный ценз. Для госпитализации необходимо приходить со своей раскладушкой.