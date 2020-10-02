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Психологическая оценка пройдена: в России заболело более 9 тысяч человек

Дмитрий Байков
2 октября, 2020 11:36
1 мин
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фото: Pixabay

В России за прошедший день выявлено более 9 тыс. заболевших коронавирусом.

Согласно данным оперштаба, выявлено 9412 случаев. Больше всего заболевших в Москве - 2704, на втором месте печального списка - Санкт-Петербург с 302 заболевшими. В Московской области - 244 человека заразились коронавирусом, пишет «Лента.Ру».

Всего в стране за все время пандемии заразились 1 194 643 человека в 85 регионах.

Ранее власти Москвы рекомендовали переводить на удаленную работу 50 процентов сотрудников. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефремов.

темы
Россия
общество
коронавирус
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