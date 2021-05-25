Проживающим в России мусульманам запретили проводить операции с криптовалютами

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Мусульманам запретили проводить финансовые операции с криптовалютами. Ингушское духовенство постановило, что исповедующим ислам гражданам нельзя интересоваться цифровой валютой, а также децентрализованной платежной системой, функционирующей в автоматическом режиме.

«После тщательного исследования вопроса и консультаций присутствующие пришли к единому мнению о запретности подобных действий для правоверного мусульманина», — прокомментировал решение Ингушского духовенства собеседник агентства «Интерфакс».

Ранее сообщалось о том, что курс биткоина обрушился почти на 30%.