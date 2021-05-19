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Паника на крипторынке: самая популярная криптовалюта в мире рухнула и потянула другие

Лилия Караева
19 мая, 2021 18:32
1 мин
Лилия Караева
19 мая, 2021 18:32
1 мин
Биткоин
Pixabay

19 мая курс биткоина обрушился почти на 30%. Вместе с ним в красной зоне оказались другие криптовалюты: так, Ethereum за неделю подешевел на 45%.

Стоимость биткоина с апрельского максимума в 64 тысячи долларов упала до 31,4 тысяч. Таким образом, курс снизился более чем в два раза. Падение почти на 30 тысяч фиксируется впервые с 25 января.

Как сообщает телеканал «360», средняя цена биткоина, по данным с 20 бирж, опустилась на 29,8%.

Падению курса предшествовали две новости. В одной из них говорилось, что компания Tesla якобы откажется от вложений в криптовалюту. В начале мая бизнесмен Илон Маск заявил, что при майнинге криптовалюты вырабатывается много электроэнергии, что наносит вред экологии.

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