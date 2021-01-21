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Проверьте дверь и трубы: инспекторы начали массовые рейды по квартирам в России

Лилия Караева
21 января, 2021 16:15
1 мин
Лилия Караева
21 января, 2021 16:15
1 мин
Дома
Pixabay.com

Жилищные инспекторы начали массово проверять квартиры в России. Их цель - выявить любые незаконные изменения.

При проверке обращают внимание на снесенные стены, дополнительные трубы и даже на снятую дверь на кухне, где есть газовая плита.

Жильцов информируют о проверке в уведомлении - в нем указана точная дата приезда инспекторов. Оповещение присылают не более двух раз.

Если собственника не будет дома, то контролеры могут обратиться в суд или прийти в квартиру с приставами.

Опасные перепланировки будут устранять по решению суда. В остальных случаях внесут изменения в реестр, сообщает РЕН ТВ.

Ранее москвичам предложили квартиры с коридорами шириной 80 сантиметров. Такое жилье предоставили по реновации.

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Россия
проверка
квартиры
перепланировки
1 мин
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