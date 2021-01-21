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Проверьте дверь и трубы: инспекторы начали массовые рейды по квартирам в России
21 января, 2021 16:15
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Pixabay.com
Жилищные инспекторы начали массово проверять квартиры в России. Их цель - выявить любые незаконные изменения.
При проверке обращают внимание на снесенные стены, дополнительные трубы и даже на снятую дверь на кухне, где есть газовая плита.
Жильцов информируют о проверке в уведомлении - в нем указана точная дата приезда инспекторов. Оповещение присылают не более двух раз.
Если собственника не будет дома, то контролеры могут обратиться в суд или прийти в квартиру с приставами.
Опасные перепланировки будут устранять по решению суда. В остальных случаях внесут изменения в реестр, сообщает РЕН ТВ.
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