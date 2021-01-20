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Общество

Москвичам по реновации предложили переехать в квартиры «без коридоров»

Лилия Караева
20 января, 2021 17:42
2 мин
Лилия Караева
20 января, 2021 17:42
2 мин
Коридор
Телеканал «360»

Жителям домов в Кузьминках предложили по реновации квартиры с коридорами шириной всего 80 сантиметров. В фонде реновации на претензии жильцов отвечают, что «все по нормам».

Речь идет о доме 105А на Волгоградском проспекте, куда должны выезжать москвичи, чье жилье попало под программу. Один из ее участников Давид Толораян рассказал, что предложенная квартира хорошая, двухкомнатная, но ширина коридора не позволяет поставить обувницу и пронести мебель в комнаты.

Мужчина посмотрел квартиру после Нового года, во время осмотра он пытался выставить узкий коридор как недостаток. На это ему предложили писать отказ и ждать другого варианта.

«Мы были согласны на такую же, но с нормальным коридором. Но они сказали, что нет», - сказал москвич.

Власти заявили, что фонд реновации не бесконечный, а если квартиры закончатся, то могут ничего не предложить.

В тот же день квартиру в доме смотрели соседи Толораяна - им показали вариант с нормальным коридором. Оказалось, что узкий сделан в помещениях с 17 по 20 этажи.

На узкие коридоры телеканалу «360» пожаловалась еще одна москвичка. По ее словам, «коридоров нет нигде» - ни в двушках, ни трешках.

Председатель РОО «Общественный градостроительный совет» Максим Козловский заявил, что норма для коридора - 1,2-1,5 метра. Допускается сужение до 0,85 метра.

«Реновация — это не для людей. Просто они об этом еще не знают», - сказал эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказал недовольство, что каждый десятый участник программы реновации отказывается переезжать в «очень качественные и красивые дома» по реновации.

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ТЕГИ
Москва
претензии
реновация
коридоры
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