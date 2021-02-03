Протестующие закидали силовиков снежками в центре Москвы

Общество

Протестующие в Москве начали закидывать сотрудников правоохранительных органов снежками во время несогласованной акции, сообщает корреспондент «Русской планеты».

Это случилось в Дмитровском переулке, где против протестующих применили силу для прекращения акции.

В это время полицейских начали закидывать снежками сверху - с крыши или окон домов.

Тем временем, на Неглинной улице проходят задержания. Протестующих сажают в автозаки.

Протесты начали вспыхивать после того, как суд постановил заменить навальному условный срок на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.