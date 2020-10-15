Протестующие в Бангкоке настроены решительно и готовы идти до конца

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Сегодня из-за протестов в Бангкоке власти Таиланда ввели режим чрезвычайного положения. Однако в деловом центре столицысобрались тысячи демонстрантов с требованием освободить задержанных утром товарищей и отставки премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча.

Сейчас протестующие собрались на площади в центре города, заняв проезжую часть одной из самых широких автомобильных дорог Бангкока. Две тысячи полицейских уже не могут справиться с ситуацией.

Демонстранты заявляют, что не уйдут с площади, пока их требования не будут удовлетворены, пишет «РИА Новости».

Накануне несколько тысяч протестующих прорвали заграждение и подошли к Дому правительства в Бангкоке. Организаторы акции сообщают, что в протестах принимают участие почти 20 тыс. человек.