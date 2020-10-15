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Общество
В Таиланде протестующие требуют немедленной отставки премьера
15 октября, 2020 08:06
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фото: Pikist
В Таиланде несколько тысяч протестующих прорвали заграждение и подошли к Дому правительства в Бангкоке. Демонстранты требуют немедленной отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча.
Организаторы акции сообщают, что в протестах принимают участие почти 20 тыс. человек. При этом полиция насчитала 8 тыс. демонстрантов.
На подходе к Дому правительства полицейские заблокировали дорогу автобусами. Однако протестующие прорвали оцепление и подошли к Дому правительства.
Протестующие требуют отставки премьер-министра. Некоторые планируют ночевать возле здания, пишет «РИА Новости».
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