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В Таиланде протестующие требуют немедленной отставки премьера

Дмитрий Байков
15 октября, 2020 08:06
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фото: Pikist

В Таиланде несколько тысяч протестующих прорвали заграждение и подошли к Дому правительства в Бангкоке. Демонстранты требуют немедленной отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча.

Организаторы акции сообщают, что в протестах принимают участие почти 20 тыс. человек. При этом полиция насчитала 8 тыс. демонстрантов.

На подходе к Дому правительства полицейские заблокировали дорогу автобусами. Однако протестующие прорвали оцепление и подошли к Дому правительства.

Протестующие требуют отставки премьер-министра. Некоторые планируют ночевать возле здания, пишет «РИА Новости».

темы
общество
протесты
Таиланд
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