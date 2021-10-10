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Протестующие пытались взять штурмом дом Петра Порошенко
10 октября, 2021 11:21
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Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/ Global Look press
На Украине в дом бывшего президента страны и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко пытались прорваться участники акции протеста. Об этом сообщила в своем Facebook депутат Верховной рады, однопартиец политика Ирина Геращенко.
Ранее сообщалось, что у дома Порошенко в селе Козин Обуховского района собрались и не расходятся уже сутки его противники и сторонники. К обеспечению порядка привлечены более 60 правоохранителей.
Порошенко обвинил в организации акции офис президента Украины и добавил, что не боится нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, пишет «РИА Новости».
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