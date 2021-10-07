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Политика
Петр Порошенко «выспался» на заседании Верховной рады
7 октября, 2021 17:17
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poroshenko.petro/ vk.com/Global Look press
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заснул во время совещания Верховной рады.
Заседание Рады было посвящено отставке спикера Дмитрия Разумкова. При этом Порошенко был замечен с опущенной головой и закрытыми глазами. Сколько времени он пробыл в состоянии сна неизвестно, пишет «РИА Новости».
На заседании Рады Порошенко спит уже не в первый раз. Дремлющий политик также был замечен в сентябре 2019 года.
В офисе Владимира Зеленского стало «даже как-то неловко» за Петра Порошенко.
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