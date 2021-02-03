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Протестующие блокировали движение в центре Москвы

Артем Денисов
3 февраля, 2021 00:02
1 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 00:02
1 мин
полиция в Москве
Русская планета

Движение на нескольких центральных улицах в Москве осложнено из-за протестующих, которые вышли на дорогу, передает департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Затруднено движение на улицах: Петровка, Большая Дмитровка, Дмитровский переулок.

Тем временем, в районе Дмитриевского переулка проходят задержания, людей загнали в тупик и задерживают, передает корреспондент «Русской планеты». ОМОН применил силу. Известно о ста задержанных.

Двух человек в жилетах с надписью «Пресса» задержали в Дмитровском переулке сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно о задержании более 10 человек в Москве в районе Манежной площади.

Протесты начали вспыхивать после того, как суд постановил заменить навальному условный срок на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.

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