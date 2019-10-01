Прописка загоняет граждан России в рабство

Спустя 26 лет после отмены института прописки в России слово «прописка» всё еще не является в полной мере изжитым архаизмом. Штамп о «постоянной регистрации по месту жительства» заменил собой легендарный «инструмент контроля за перемещениями советских граждан».

1 октября 1993 года институт прописки был признан неконституционным. Крепостничество – да и только. Ну, а точь-в-точь повторяющая его регистрация по месту жительства (постоянная) формально создана для того, чтобы гражданин РФ (внимание!) мог «реализовать свои права и свободы», а также «исполнить свои обязанности перед другими гражданами, обществом и государством».

На деле оставшееся с советских времён «ярмо» в виде штампа на пятой странице паспорта сбросить невозможно даже в теории. В 2020 году в Москве начнётся «пилотный запуск» разрекламированных удостоверений личности нового поколения — ID-карт (электронных паспортов и удостоверений личности Российской Федерации).

Не окажемся ли мы в положении «братьев-украинцев», давно и надёжно проклявших всё советское, но так и не нашедших возможности отказаться от бремени советской прописки на 100%?

Ведь сегодня у тех граждан Украины, которые предъявляют ID-карту, пытаясь взять кредит в банке или отправить ребёнка в школу/детский сад, всё ещё настойчиво требуют «справку о регистрации по месту жительства».

И если штамп в паспорте хотя бы подтверждал правовой статус коренных жителей Киева и других населённых пунктов, то после введения электронных документов с чипами, на которых адрес по прописке не написан, даже они встали дружными очередями к окошкам вместе с «неместными», чтобы получить нужный (а вернее – ненужный) документ.

Что ждёт Россию, где без прописки ты рискуешь встретить взяткополучателя в погонах у входа в метро, и уехать в совершенно неинтересном для тебя направлении? Страшно подумать.

Давайте разбираться. Что сегодня нельзя сделать в РФ без прописки?

Пункт № 1. «Вам тут не здесь!»

Согласно действующему законодательству РФ, гражданин не имеет права проживать более 90 дней в регионе, где у него не оформлена регистрация. Если вы, всё же, это делаете, готовьтесь в определённых предлагаемых обстоятельствах облегчить кошелёк на 2-3 тысячи рублей.

Такую санкцию за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении предусматривает КоАП России и, в частности, статья 19.15.2. Если попадётесь без прописки/временной регистрации в Москве или Санкт-Петербурге, сумма штрафа увеличится до 3-5 тысяч.

Жители Ленинградской и Московской областей могут без ограничений находиться в Санкт-Петербурге и Москве.

Важно! Полицейские на улицах, в наземном транспорте, метро, не имеют права бить по пятой странице паспорта, укоряя вас в том, что вы «оказались не в том месте» и задержались в нём «не на то время». Контроль за соблюдением статьи 19.15.2 имеют право осуществлять исключительно участковые по месту жительства.

Случайно встреченному полицейскому, пытающемуся стрясти с вас лишние средства за отсутствие московской (питерской, череповецкой, тверской) прописки (постоянной регистрации) вежливо укажите на то, что гражданин Российской Федерации правомерно находится в любое время и в любой точке своей страны.

Разглядывать страницу с пропиской – вовсе не прерогатива работников ППС и, тем более, ДПС.

Пункт 2. «Ходишь, ходишь в школу…»

Детишек, которые не имеют постоянной или временной регистрации, в школы и детские сады принимают по так называемому «остаточному принципу».

Действует приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», согласно которому родители предоставляют

«…свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории».

Свидетельства нет? Тогда будьте любезны подождать. Сперва в школу обязаны принять тех, у кого оно есть. А уж потом всех остальных. Впрочем, на остальных мест, случается, не хватает.

Пункт 3. «Если хочешь быть здоров — закаляйся!»

Слова о равнодоступности бесплатной медицинской помощи для всех граждан России на территории необъятной Родины нужно делить надвое.

Неотложная помощь, может, и будет оказана в надлежащему объёме. Но когда речь зайдёт о помощи, оказываемой в поликлинике или о вызове врача на дом, жителю Хабаровска открыть с ноги двери в кабинет терапевта из Наро-Фоминска или Питера или дождаться в своей постели врача, без регистрации будет не так-то просто.

Работает принцип закреплённости за поликлиникой. Закрепиться без наличия постоянной или временной регистрации в нужной поликлинике получается не всегда. И это, безусловно, правовой казус.

Действующий Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1342н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи»

не предусматривает необходимость наличия вообще какой бы то ни было регистрации. Ни временной, ни постоянной.

Для выбора поликлиники в Якутии, Татарстане, Коми или Чечне, а также любом другом регионе России, человеку с постоянной регистрации в Великом Устюге или иной точке РФ (либо без регистрации вовсе!), не нужные никакие документы кроме

паспорта

полиса ОМС

Качайте права: ссылайтесь на приказ Минздрава № 1342н от 21.12.2012 года, разбивая шаблоны «прописочно-регистрационной системы», которая за 26 лет после отмены института прописки никак не может изжить себя и не подчиняется своим собственным законам.

Пункт 4. «Выискался работничек!»

Кадровик не хочет принимать на работу без постоянной или временной регистрации в регионе, где вами найдена вожделенная вакансия? Дескать, «возьмём вас сейчас на работу, а потом — ищи-свищи!»?

Требование крайне надуманное даже с точки зрения элементарной логики. Львиная доля населения страны не проживает по адресу регистрации.

Если вы — гражданин РФ и столкнулись с требованием предоставить регистрацию для трудоустройства в столице или любом из городов российских регионов, знайте: оно незаконно!

Как бороться? Записываем беседу с кадровиком на диктофон и обращаемся с исковым требованием в суд. После такого демарша вас возьмут на работу навряд ли (скандалистов и грамотных «качателей прав» в РФ очень не любят).

ПУНКТ 5. «Постирал паспорт»

Если вы хотите переоформить документы, утерянные либо пришедшие в негодность, запросто это можно сделать только по адресу регистрации.

Получать внутренний паспорт не в регионе «прописки» значительно дольше и сложнее, чем дома, где всё сделают за 10 дней. На это уйдёт, как минимум, месяц. А если приспичило «получить не по прописке загран», приготовьтесь ждать по меньшей мере до 4-х месяцев.

Эти «минимумы» указаны сообразно срокам оформления по закону. Но есть ещё Почта России, работа которой давно породила не только множество легенд и баек, но и «специальных сказочных персонажей».

ПУНКТ 6. «Дебет с кредитом»

Дебетовую карту вы можете открыть, где угодно. В большинстве случаев, если вы имеете постоянное место работы, не составит труда заказать и кредитку. Но, всё же, далеко не каждый банк согласится вам выдать кредит без регистрации в регионе получения займа. Утешает в этом случае одно: как правило, кредитно-финансовая организация банк не проверяет временную регистрацию, купленную у смуглых бородатых людей, заботливо распечатавших её для вас на принтере.

Стоимость липовой временной регистрации в Москве, стартует от 500 рублей, но не стоит забывать про 327 статью УК РФ, предусматривающую недетскую ответственность за оборот поддельных документов.

А как у них?

Во многих развитых странах документом, который необходимо предоставить для подтверждения адреса проживания гражданина является… свежий счёт за коммунальные услуги.

Может и в России однажды настанет время, когда резко сократится количество штампов, свидетельств, бюрократических процедур, сопровождающих их выдачу, высидку в очередях, оформление, оплату.

Но очевидно одно: армия бездельников (вплоть до полной автоматизации процессов) сделает всё возможное для того, чтобы требовать от граждан России давно не требуемое.

Однако уже сейчас, как видно из вышеизложенного, «прописку» или временную регистрацию различные государственные и частные структуры начинают запрашивать в том случае, когда существуют нормативно-правовой акт, позволяющий гражданину спокойно обходиться без неё.

В такой ситуации спасает знание законов и активная жизненная позиция, порой помогающая отстоять свои права. Даже в России!

Такая история.