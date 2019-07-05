Электронные паспорта. Инновация или ловушка?

Прогресс не стоит на месте. Но именно в стране под названием «Российская Федерация» существует добрая традиция под видом прогресса продвигать нелепые и убыточные, а порой и откровенно опасные инициативы.

Вчера правительство утвердило концепцию электронного паспорта. Рапортовал об этом заместитель председателя правительства России Максим Акимов. Он официально поддержал концепцию, предложенную Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Проект, благодаря которому мы вскоре забудем слово «паспорт» и выучим давно принятую во всём мире аббревиатуру «ID», разработан тандемом НИИ «Восход» и «Гознаком».

Паспорт будет «двуликим», ну, совсем, как орёл на российском гербе. Во-первых, это сама ID-карта, во-вторых, дублирующее её мобильное приложение. А в нём:

Отпечатки пальцев гражданина

Электронная подпись

Мобильное приложение (защищённое) с доступом на Госуслуги

Немного истории

Впервые о том, что вместо «внутренних» паспортов появятся некие «удостоверения личности гражданина РФ», заговорили в начале 90-х. Подписали приговор Советский Союзу и стали размышлять — что же придёт на смену «серпасто-молоткастому» паспорту, анализируя опыт иных стран. В итоге пришёл точно такой же (слегка видоизменённый) «многостраничный талмуд».

Задумывались почему?

На Западе, где отсутствуют «приказы крепостной записи», вроде наших ФМС и ГУВМ МВД России, регистрация по месту жительства и пребывания (прописка) носит уведомительный характер.

Граждане подтверждают место своей «дислокации», регистрируясь на том же PayPal или в ходе визита в банк, прилагая квитанцию о коммунальных услугах. У вас она есть? Значит, вы там живёте. Принадлежит вам это помещение на правах собственности или вы сняли комнату у друга, мало кого волнует.

В РФ граждане обязаны иметь паспорт, который за 28 лет российской демократии так и не сменило «удостоверение личности размером с карточку». Всё почему? Потому каждый ППС-ник и чиновник в жилконторе хочет, может и должен знать:

Стоишь ли ты на воинском учёте?

Сколько раз ты был женат?

Где ты прописан/зарегистрирован?

Сколько у тебя детей?

Получал ли ты загранпаспорт, чтобы в случае чего бежать из страны?

Все эти отметки вносятся в паспорт. Он лежит у тебя в кармане или дома. В настоящий момент большинство глобальных бед и несчастий, которые могут настигнуть гражданина, связаны с утратой этого масштабного документа, удостоверяющего личность или потерей его данных.

Как это бывает? Заказываешь на досуге выписку из Бюро кредитных историй (бесплатно это можно сделать два раза в год) и… о-па! Ты счастливый обладатель трёх под ноль опустошённых кредитных линий, а также ипотеки на уютную «двушку» в Анино. Иди, разбирайся.

«Правильный россиянин» своими паспортными данными дорожит и где попало их не разглашает. Резонно? Да.

Но подходит «час Х». Сделав несколько грабительских для бюджета страны попыток ввести никому не нужные квази-документы, правительство выходит на «финишную прямую»

Вы помните универсальную электронную карту (УЭК)?

Миллиарды рублей угроблены на этот «проект». Сколько – точно не знает никто. Но планировалось выделить от 135 до 165 млрд. «Угроблены» не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Такая карточка должна была стать не просто ID (удостоверяющим личность документом).

С её помощью мы, якобы, могли дистанционно получать услуги от нашего многострадального государства. УЭК вроде как позволял записывать на него проездные билеты (никто так никогда и не узнал, какие и куда?), подписывать важные документы без визита в учреждение.

По поводу «платить» — так ведь это же «здорово»! Говаривали, что УЭК, как платёжное средство, будет работать не только в России, но и за рубежом.

Но в 2012-2013 годах, на пике «УЭК-изации» всей страны, подавляющее большинство россиян уже имели в своем кармане банковскую карточку международной платёжной системы. Изобретение велосипеда было «налицо».

Разработав УЭК и положив в чей-то офшорный карман миллиарды рублей, «там» вдруг подумали, что как документ, удостоверяющий личность, УЭК работать, увы, не будет. А как же ППС-ник узнает про наш адрес регистрации, про наших жён, детей, про то, бегаем мы от военкомата или нет?

«Стойте!» — решили наверху. — «Получается, для этого на каждого ППС-ника нужно повесить ридер, установить бортовые компы на патрульных машинах. А гражданам? Для того чтобы они могли пользоваться этой штуковиной в полной мере, нужно эти самые ридеры как-то навязать за деньги».

Плюс соответствующее программное обеспечение в организациях. А ещё согласованность действий многочисленных инстанций, ведомств, министерств, их подразделений в столице и на местах по части признания юридической значимости целого спектра манипуляций с УЭК.

В общем, начинание, конечно, было «хорошее». Вот только совсем забыли, что живём мы немножко не в такой стране, как, например, Эстония, где электронное правительство и соответствующие сервисы пусть и со сбоями, но существуют не первый год (в данной стране документ под названием «ID-kaart» выдают аж с 2002 года всем, кто отметил 15-летие).

В 2017 году проект «Универсальная электронная карта» был закрыт. Те, кто пустил деньги не на увеличение пенсий, детских пособий или улучшение социальной инфраструктуры, а на разработку никому не нужного проекта, по логике, должны были бы компенсировать затраты на производство пластика из своего кармана. Но… фокус-покус!

Когда закрыли проект «УЭК» возник другой. Проект «Электронного удостоверения личности гражданина». Карточка, как видите, немного изменена, но лицо девушки, Александры Александровны Александровой, узнаваемо.

Сначала документ, удостоверяющий личность, должен был появиться в карманах россиян в год возвращения Крыма домой — в 2014-м.

Сообщалось, что именно крымчане станут первыми обладателями нового ID. Его крутил/вертел в руках не кто-нибудь, а премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, которому демонстрировалась аппаратура для тиражирования такого рода «полезного пластика».

Дмитрий Анатольевич, влюблённый в разного рода инновации, был впечатлён. Изначально выдача документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, была запланирована на 2015 год, затем на 2016-й.

Но в 2016-м ничего не состоялось, потому что упразднили ФМС. Упразднили? Ну и УЭК с ним. Обещали сделать россиянам «инновационный подарок» в марте 2018 года, вернуться, так сказать, к вопросу после выборов президента.

Но после выборов всем сказали, что «выдача электронных паспортов нового поколения отложена на неопределённый срок». Буквально пару месяцев назад во всеуслышание заявили, что срок стал определённым: электронные паспорта планировали выдавать, начиная с 2024 года, а к 2028 перевести на него всё российское общество, не оставив ни одной «краснокожей паспортины» в карманах наших «широких штанин».

Но, по всей видимости, в верхах решили эти вопросы ускорить. Ждать целую пятилетку, пока кто-то хорошенько нагреется на проекте? Это уж слишком!

Правительство, наконец-таки, утвердило концепцию электронного паспорта, который будет выдаваться, начиная с 2020 года. При этом будет иметь физический носитель (ту самую карту, которая будет удостоверять нашу личность в пределах РФ). Также паспорт можно будет предъявлять в формате специального приложения для смартфона. И вот это пугает.

У меня дежавю? Или в этом году нам обещали, что ГИБДД со дня на день отменит необходимость возить с собой водительские удостоверения, разрешив их предъявлять сотруднику ДПС в пока что ни для кого не понятном электронном формате?

О «виртуальных водительских правах» в 2019-м — молчок. Ждите в 2020-м!

И ладно, если так будет и с новым удостоверением личности (электронным паспортом, который планируют выдавать, начиная, теперь уже, с 2020-го): кто надо, получит свои барыши и выведет их в кипрский офшор.

А если на этот раз всё действительно заработает?

Риски велики. Ведь инновацию планируют реализовать в тот период, когда государство чуть ли не каждый месяц доказывает на деле, а не на словах, что не может бережно хранить персональные данные россиян. На излёте мая 2019 года в открытом доступе каким-то образом оказались:

Паспортные данные почти миллиона граждан России

Телефонные номера

Сведения об остатке по счёту

Размеры лимитов кредитных карт

Большинство пострадавших — клиенты ОТП-банка, но есть данные и тех граждан, у которых были открыты счета в авторитетной «Альфе» и «ХКФ-банке».

Может ли так быть с оцифрованными паспортами, нашими биометрическими данными, всякого рода «электронными образами» и «цифровыми профилями» гражданина, о которых нам говорят чуть не каждый день? Спросите у любого программиста.

УЭК теперь называют ЭУЛ!

Здорово, правда? Правительство форсирует нам события, опережая планы программы «Цифровая экономика», согласно которой выдача электронных паспортов должна была начаться в 2021 году, а бумажно-картонные удостоверения личности исчезнуть из паспортных столов с 2025 года.

Итак, ЭУЛ-ы будут выдавать с 2020-го. Хотя… ещё в начале июня 2019 года тот же вице-премьер Акимов говорил:

— Мы не понимаем, с каким формфактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта.

Вариантов было целых три:

Пластиковая карта с чипом (без чипа смысл куска пластика терялся, но напомним про случай с УЭК, когда встроенный чип так и не поняли, «куда совать»)

Пластиковая карта с мобильным приложением

Мобильное приложение без пластиковой карты, на котором настаивал осторожный «Ростелеком», предлагавший экономить на пластике, но не уточнявший, правда, что делать выжившим с таким «удостоверением личности в формате мобильного приложения» в реалиях Третьей мировой, когда не будет электричества и разрядится батарейка

Сколько стоит проект?

«Всего ничего». 144 млрд рублей. Пара миллиардов евро для нашей страны со средней пенсией в 11 тысяч – не деньги. «Распределить» средства надлежит до 2024 года.

Кто оплачивает очередной праздник инноваций?

Мнение «Гознака»: граждане, который должны будут платить n-ный процент с каждой транзакции, выполненной с помощью УЭЛ. Например, когда необходимо дистанционно подтвердить личность.

Мнение НИИ «Восход»: расходы возлагаются на бюджет (baсkdoor российских налогоплательщиков).

Где будут печататься карты? На «Гознаке»? В отделах ГУВМ (полиции)? Последний вариант – это ещё 8 млрд рублей. Не знает никто. Кто разработает мобильное приложение, если проект «Ростелекома» отклонён? Неизвестно.

Но есть и куда более значимые вопросы.

Как за год усовершенствовать действующее нормативное регулирование? Как наладить безупречно работающую по всей стране инфраструктуру? И, главное, как обезопасить персональные данные на фоне заявлений ЦБ РФ о том, что даже крупнейшие российские банки не могут обеспечить 100%-ю защищённость данных граждан от кибератак?

Что будет, когда паспорт каждого окажется оцифрован? Вероятно, это даст возможность насладиться запуском ряда стартапов. Появится множество созданных на гранты приложений с лозунгами «Защити свои данные!» и «Не дай себя разуть!». Россияне, получившие ID в стране, где никто не застрахован ни от чего, начнут оплачивать, скачивать, устанавливать их на свои смартфоны.

Но кто защитит от глобального сбоя саму систему? Ведь казусы случаются не только у нас, но и в развитых странах. В той же Эстонии сбой привёл к заморозке электронных удостоверений примерно для половины страны в 2017 году.

Что же нас ждёт в 2020-м?

Несмотря на шапкозакидательские заявления о готовности к тотальной выдаче ID-карт, невзирая на прекрасно работающую систему «Госуслуги», в которой можно занять куда-то очередь или получить скидку на оплату штрафа, но невозможно совершить ни одного юридически значимого действия, не побеспокоившись о получении недешёвых усиленных цифровых подписей, не готово практически ничего. Прежде всего, не готова сама страна.

Очередную пачку пластиковых карт напечатать можно хоть завтра. Сварганить приложение – тоже дело не слишком уж хитрое. А вот масштабная перестройка работы министерств, ведомств, бесчисленного множества государственных и деловых процессов в донельзя забюрократизированном государстве займёт не годы, а десятилетия

Поэтому не бойтесь, дорогие россияне. Бумажных краснокожих паспортин на наш с вами век хватит.

Такая история.