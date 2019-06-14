Приказ крепостной записи

Федеральная миграционная служба приказала «долго работать» весной 2016 года, когда в Кремле справедливо рассудили, что «комбинат» по штамповке и продаже разрешений на временное проживание, видов на жительство и паспортов граждан Российской Федерации достиг конституционной нирваны.

Ведомство мутировало в Главное управление по вопросам миграции МВД России. Но день работника миграционной службы, который был учреждён Указом Президента РФ № 701 от 4.06.2007 года, оставили. Вспомним, как и почему появилась ФМС? Что хорошего и плохого было сделано службой?

Возня с бесконечной реструктуризацией силовых структур России идёт с момента распада СССР, навевая воспоминая о басне И.А. Крылова «Квартет».

«Дробление» и «укрупнение»

В самом начале 90-х МВД России, возникшее на руинах Министерства внутренних дел СССР, всё ещё оставалось достаточно солидным и разносторонним ведомством. Изображая кипучую деятельность, «партия и правительство» принялись «выдёргивать» из его структуры различные подразделения и формировать всяко-разные министерства и ведомства

Пожарная служба стала МЧС. Что, в общем, логично. ГУИН мучительно долго переподчинялось российскому Минюсту, но в итоге стало отдельной структурой — Федеральной службой исполнения наказаний, бережно сохранив лучшие пыточные традиции ВЧК/НКВД.

Дольше всех держались паспортисты-миграционщики. Паспортно-визовая служба МВД была для начала преобразована в Федеральную миграционную службу (!) в структуре МВД России (2004), затем выведена из состава министерства с упразднением специальных званий сотрудников органов внутренних дел и переводом их в классные чины гражданских госслужащих

Удивительнее всего была ситуация у борцов с наркокартелями. В составе МВД был свой ОБНОН (Отдел борьбы с незаконным оборотом наркотиков). Но «в придачу» была создана ФСКН, фактически, занимавшаяся тем же.

А почему, спрашивается, нет? Россия – богатая страна. Народ у нас живёт счастливо. Пенсионеры сыты и накормлены. Зарплаты лицам работоспособного возраста платятся довольно часто. С правами человека — полный порядок. Почему не вбухать пару триллионов во всевозможные преобразования силовых ведомств? Тем более, если что-то пойдёт не так, всё всегда можно отмотать назад.

В 2014 году колоссальное количество средств было истрачено на создание новой форменной одежды для ФМС. В новенькое разноцветное обмундирование успели переодеть, к сожалению, не всех. Не всем достались даже оригинальные зелёно-беленькие фуражечки

Увы, мы запомнили работников ФМС в убогих жилетах с надписью Immigration Control/ФМС России — наподобие тех, в которых ходит персонал овощных складов.

Предсказуемый конец подкрался незаметно на апрельской встрече верховного главнокомандующего с главами силовых ведомств в 2016 году. Владимир Путин поделился конструктивными планами по очередной вехе реформирования силовых структур.

Миграционная служба возвращалась под контроль «опять укрупняемого» МВД

Тех, кто приуныл, подумав, что новых интересных силовых структур в России в ближайшее время создано уже не будет, успокоили. Даже в ракурсе тяжелой экономической ситуации в стране нашлись средства на создание очередного механизма для борьбы всех со всеми. Речь о Росгвардии. Возглавил её, как вы знаете, первый заместитель министра внутренних дел, главнокомандующий внутренними войсками МВД Виктор Золотов.

В числе причин, называвшихся основными в ходе принятия решения о сокращении ФМС, ключевой была «необходимость совершенствования осуществления государственной функции по миграционным вопросам». Что это значило?

Ставшие гражданскими госслужащими работники ФМС были «ни разу не полицейскими». В этой ситуации нужно было по-братски делиться с силовиками, оказывавшими содействие в ходе совместных рейдов.

Работники МВД мрачно наблюдали за ФМС и «ванговали», что вскоре эволюция этой службы подойдёт к черте, когда любой состоятельный житель соседних кавказских республик сможет вызвать к себе на дом специалиста с бланками паспорта гражданина РФ, чтобы потом спокойно, не боясь миграционной облавы, махать ножичком, где ему заблагорассудится.

«Ужесточение контроля над деятельностью сотрудников миграционной службы в связи с участившимися случаями злоупотреблений» — пожалуй, самая реальная причина упразднения Федеральной миграционной службы.

Не стоит забывать и про банальную экономию. Сократив из своих рядов 4000 человек к июлю 2015 года, ФМС была раздутой и, откровенно говоря, бессмысленной структурой, которая, разве что, облагородила процессы выдачи гражданам загранпаспортов, сделав более чёткими размытые до этого сроки получения документа для выезда за пределы РФ.

Но бросить на «алтарь общенациональной экономии» лишь 10% сотрудников оказалось недостаточным. И ФМС упразднили целиком в рекордно короткий срок. «Дедлайном» для упразднения структуры назначили 1 июня 2016 года.

Рабочих мест лишилось порядка 30% сотрудников ФМС, которым не нашлось места в системе МВД.

Эхо ФМС

Не перестаёт звучать все эти годы. Жители Северной столицы с содроганием вспоминают террористический акт в питерской подземке, который в апреле 2017 года совершил Акбарджон Джалилов. В момент теракта, от которого погибли 15 жителей города на Неве, сердце Джалилова было согрето паспортом гражданина России.

Оказалось, что этническому узбеку с киргизским гражданством не составило никакого труда получить российский паспорт в 2011 году, так как его папа, Акрам Джалилов, стал гражданином РФ ещё раньше, в 2009-м

Изощрённый цинизм ситуации заключался не в том, что вполне состоятельные мигранты из Киргизии получили документы в ускоренном порядке благодаря действиям работников ФМС. И даже не в том, что русские, не имеющие средств, ожидают российские паспорта по 7 лет.

А в том, что в какой-то момент своей эволюции в ФМС решили, что 60 тысяч паспортов, выданных до принятия ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в 2002 году, оформлены с «нарушением регламента».

«Праздник работника миграционной службы» настал у 34 тысяч граждан России, многие из которых успели обзавестись семьями, отслужить армии, стать инвалидами, сражаясь в горячих точках за интересы обретённой Родины.

Всем этим людям, лишённым гражданства в одночасье, пришлось доказывать, что они не верблюды, а россияне. И восстанавливать гражданство РФ теперь уже «с соблюдением регламента и процедуры»

Справедливости ради (а точнее — ради показухи) Акрам и Акбарджон Джалиловы тоже были лишены гражданства. Но посмертно. Не за теракт. А за предоставление «заведомо ложных сведений при вступлении в гражданство РФ».

Работники миграционной службы (уже вернувшейся под крыло МВД) лишили гражданства пару трупов, которым паспорта, собственно, были без надобности, и никакой причинно-следственной связи между ними и государством их гражданской принадлежности более не усматривалось

Такая вот правовая коллизия.

Эхо ФМС продолжает звучать и сегодня, когда с момента упразднения ФМС прошло 3 года. В феврале 2019 года на сайте Московской прокуратуры сообщили о том, что в отношении бывших чиновников Федеральной миграционной службы возбуждены уголовные дела.

Работников московского управления ФМС обвинили в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Вдобавок миграционщикам предъявлены обвинения по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной преступной группой), и частям 1, 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

За годы работы в ФМС они заработали всего 25 млн рублей. Те ли это люди, которые выдали паспорта Джалиловым, взрывавшим Питер? Конечно же, нет. О тех мы не узнаем никогда

Случаи привлечения к ответственности теперь уже бывших сотрудников ФМС или действующих работников ГУВМ МВД РФ за неправомерную выдачу РВП, ВНЖ, паспортов граждан РФ по коррупционным схемам единичны. Ну а про ответственность за чьи-то сломанные аннулированием гражданства и последующим изъятием паспортов РФ судьбы лучше не вспоминать. Это из области научной фантастики.

Непростую процедуру вступления в гражданство РФ я проходил в 2013-2014 годах. Вместе со мной гражданство меняла моя студентка Катя, откопавшая в своей родословной дедушку Шмуэля и получившая гражданство Израиля прямо по прибытии на обетованную землю, в аэропорту, на том простом основании, что она с точки зрения израильтян еврейка.

Я же, не найдя в своей родословной никого, кроме русских, но волею судьбы родившись в семье советского военнослужащего в Белоруссии, решил репатриироваться в Россию. Впереди меня ждал довольно долгий путь многочасового выстаивания в очередях в ФМС вместе с братьями из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Украины.

Нормативно-правовые акты России для этнических русских никаких поблажек не предусматривали вчера, не предусматривают и сегодня. Хотя «российского гражданства для всех русских» добивается даже этническая армянка Маргарита Симоньян.

Удел русских, рождённых не на Донбассе и желающих вернуться «на свою планету», — робко стучаться в двери великого и необъятного русского мира вместе с жителями Средней Азии

И каждый раз, доставая из широких штанин краснокожую российскую паспортину, я думаю, не придёт ли в голову кому-то из работников миграционной службы признать её недействительной в соответствии с очередным «апгрейдом» миграционного законодательства?

Не исключено, что придётся вернуться к порогу Федеральной миграционной службы, реинкарнацию которой многие эксперты считают вопросом времени. Не стоит складывать новенькую форму ФМС в долгий ящик. История ходит кругами. Пройдут годы, и очередной виток модернизации силовых структур вновь выделит «паспортистов-миграционщиков» в отдельное ведомство. Вот только вопросы «продуктивной деловой коммуникации» с коллегами придётся решать более тщательно во избежание недоразумений.

Интернет-издание «Русская планета» поздравляет работников Главного управления по вопросам миграции МВД России с профессиональным праздником!