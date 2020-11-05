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Пропавший в Таиланде кот вернулся домой с долговой запиской

Артем Денисов
5 ноября, 2020 00:23
2 мин
кот
Фото: pixabay.com

В Таиланде кот спустя три дня после пропажи вернулся к хозяину.

При этом у животного, которое выглядело довольным и упитанным, на ошейнике была записка. «Ваш кот не сводил глаз со скумбрии в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки», — следует из послания, которое подписала тетушка Мэй. Женщина также оставила свой номер телефона. При этом хозяйка животного пошутила, что ее кот ушел на три дня и вернулся с долгами.

Пост с животным в Facebook стал вирусным. Некоторые пользователи интернета посоветовали хозяйке заплатить за рыбу, другие - выразили благодарность владелице магазина за заботу о животном, пишут «Известия».

Напомним, минувшим летом в Японии в возрасте 18 лет скончался кот Широ, которого пользователи интернета называли самым спокойным котом в мире.

Кот породы турецкий ван покорил подписчиков своим навыком засыпать в любом удобном и неудобном месте. При этом он спокойно удерживает на голове фрукты, цветы и другие предметы.

темы
животные
таиланд
кот
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