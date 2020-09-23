Пропавшая в Москве 12-летня девочка нашлась. Она рассказывает «жуткие вещи»

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В Москве найдена 12-летняя девочка, пропавшая 21 сентября по дороге из школы. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Сообщается, что школьница нашлась, ее жизни ничего не угрожает, с ребенком работают психологи. При этом мать девочки заявила, что находится в шоковом состоянии, потому что дочь рассказывает про нее «какие-то жуткие вещи». Женщина утверждает, что конфликтов в семье не было, сообщает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что Диана Жулина, 2008 года рождения, вышла из школы 21 сентября, но дома не появилась.