Промышленность вызывает рак у населения страны
Промышленность вызывает рак у населения страны

Проблема переработки мусора ставит Россию на грань катастрофы

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми «грязными» регионами России.

Одной из главных проблем экологи назвали то, что регионы не могут запустить мусорную реформу и прибегают к имитации сортировки и переработки отходов вместо организации новых, действующих мощностей и сокращения вывоза мусора на полигоны.

Самыми чистыми регионами весны оказались Тамбовская область, Алтайский край, республика Алтай и Белгородская область.

Лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев дал «Русской планете» свое видение ситуации:

«Эти перечисленные самые грязные регионы давно уже находятся в поле пристального внимания, и лично меня такой список не удивил. Я неоднократно туда ездил, и знаком с ситуацией не понаслышке. Недавно как раз вернулся из рабочей поездки в Башкирию, Челябинскую и Свердловскую область.  Экологических проблем в Красноярском крае, Урале и прилегающих к нему регионах, действительно, предостаточно. В советский период, когда организовывали новые и расширяли старые металлургические предприятия, об экологии никто не заботился. Но наступил XXI век, а об окружающей среде и местных жителях по-прежнему никто не думает.

Даже смена губернаторов в Красноярском крае и Челябинской области не исправила ситуацию: люди новые, а принципы работы старые – главное замолчать проблему. Именно так, как показывает практика моей работы в регионах, и действует в большинстве своем (за редким исключением) региональная власть. Такое ощущение, что главное - не раздражать лишний раз Кремль, как бы чего не вышло. Онкологические заболевания, аллергия – с этим сталкиваются жители не только вымирающего Карабаша, носящего неофициальное звание самого грязного города мира, но и более крупных городов Урала и Сибири.

Я побывал и в Сибае, и в Карабаше, и в Челябинске, и в Магнитогорске, и в Нижнем Тагиле, встречался с активистами в Полевском. Этим городам, а вместе с ними еще десяткам населенных пунктов, расположенных в тех краях, можно уже с полной ответственностью присваивать титулы «зон надвигающегося экологического бедствия». Основной фактор, влияющий на состояние окружающей среды, конечно же, промышленность. Самый ощутимый урон наносят металлургические предприятия и горная промышленность.

Показательный пример: не решив даже толики вопросов по уже накопленному вреду и существующим действующим заводам, те же южноуральские власти поспешили согласовать создание нового объекта – медного горно-обогатительного комбината близь поселка Томино. Население категорически против. И не удивительно: даже после закрытия предприятий нанесение ущерба окружающей среде и здоровью людей не прекращается. В Сибае с осени тлеет закрытый карьер, выбрасывая ядовитый дым, под Нижним Тагилом отравляют леса, затопленные 15 лет назад рудники.

Приезжаешь в регион, пытаешься с местными властями выйти на диалог, реакция одна: спешат организовать информационный блок и отгородиться от людей и от тех, кто хоть как-то пытается помочь их проблемы озвучить. Поэтому я в который раз убеждаюсь: как-то исправить ситуацию возможно только поднимая проблему на федеральный уровень. Пока вся грязь, болезни и преждевременные смерти остаются в пределах региона, никто и не будет пытаться что-то изменить.

Понятно, что от промышленников ждать каких-то особых реакций не приходится. Для них это бизнес. А вот власти регионов должны кардинально изменить угол зрения. Налоговые поступления в бюджет от металлургических предприятий, о каких бы суммах ни шла речь, точно не стоят человеческих жизней», - подытожил Никита Исаев.

Теги:
Места: Россия
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