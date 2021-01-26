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Прокуратура наведалась к избитой силовиком петербурженке и довела её до госпитализации

Антон Мельников
26 января, 2021 20:20
1 мин
Антон Мельников
26 января, 2021 20:20
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина снова в больнице. Об этом рассказал её адвокат Евгений Смирнов. 23 января, во время протестных митингов в поддержку Алексея Навального, Юдину ударил в живот ногой один из силовиков.

Адвокат сообщил, что он встретился с женщиной для обсуждения дальнейшего хода дела, но ей стало хуже и её повезли в больницу. Смирнов добавил, что ранее домой к Юдиной приходили сотрудники прокуратуры и органов опеки, после ее состояние ухудшилось.

Telegram-канал «Подъём» отмечает, что ранее женщину специально перевели из палаты реанимации в общую, чтобы к ней мог прийти начальник главка и добиться прощения для своего подчиненного, который ударил женщину в живот.

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протесты
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